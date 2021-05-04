СМИ: Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и вернётся в Португалию

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует подписывать нового соглашения с клубом.

Как сообщает SAPO Desporto, по истечении контракта с «Ювентусом» (летом 2022 года) Роналду намерен вернуться в португальский «Спортинг», воспитанником которого является и в составе которого планирует завершить карьеру.

36-летний португалец играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 99 голов и 22 голевые передачи в 129 матчах за туринскую команду, в составе которой он завоевал четыре трофея.

Ранее появилась информация, что Месси намерен остаться в «Барселоне».