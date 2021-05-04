СМИ: Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и вернётся в Португалию

Короткая ссылка
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует подписывать нового соглашения с клубом.
СМИ: Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и вернётся в Португалию
  • Reuters

Как сообщает SAPO Desporto, по истечении контракта с «Ювентусом» (летом 2022 года) Роналду намерен вернуться в португальский «Спортинг», воспитанником которого является и в составе которого планирует завершить карьеру.

36-летний португалец играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 99 голов и 22 голевые передачи в 129 матчах за туринскую команду, в составе которой он завоевал четыре трофея.

Ранее появилась информация, что Месси намерен остаться в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить