СМИ: Отец Месси сообщил о намерении сына остаться в «Барселоне»

Хорхе Месси, отец и агент нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщил руководству клуба о намерении своего сына остаться в команде.

Как сообщает Televisión Española, Месси-старший сообщил лично президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что его сын хочет остаться в каталонском клубе при условии, что состав команды будет усилен до уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов.

Отмечается, что сам Месси готов на понижение зарплаты.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 667 голов и 292 голевые передачи в 773 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. Срок действующего контракта истекает летом 2021 года.

Ранее появилась информация, что Агуэро готов перейти в «Барселону» при условии, что Месси останется.