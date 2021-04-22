СМИ: Агуэро готов перейти в «Барселону» при условии, что Месси останется

Короткая ссылка
Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов перейти в каталонскую «Барселону» при одном условии.
СМИ: Агуэро готов перейти в «Барселону» при условии, что Месси останется
  • Reuters

Как сообщает AS, клуб и аргентинский форвард уже согласовали все условия двухлетнего контракта, но Агуэро поставит под ним свою подпись только при условии, что его соотечественник Лионель Месси продолжит свои выступления за «Барселону», продлив своё соглашение.

32-летний Агуэро, выступающий за «Манчестер Сити» с 2011 года, предстоящим летом покинет английский клуб, за который он уже провёл 385 матчей, записав в свой актив 257 голов и 73 голевые передачи.

Ранее появилась информация, что «Барселона» в ближайшее время предложит Месси новый контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить