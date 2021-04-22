СМИ: Агуэро готов перейти в «Барселону» при условии, что Месси останется

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов перейти в каталонскую «Барселону» при одном условии.

Как сообщает AS, клуб и аргентинский форвард уже согласовали все условия двухлетнего контракта, но Агуэро поставит под ним свою подпись только при условии, что его соотечественник Лионель Месси продолжит свои выступления за «Барселону», продлив своё соглашение.

32-летний Агуэро, выступающий за «Манчестер Сити» с 2011 года, предстоящим летом покинет английский клуб, за который он уже провёл 385 матчей, записав в свой актив 257 голов и 73 голевые передачи.

Ранее появилась информация, что «Барселона» в ближайшее время предложит Месси новый контракт.