Источник: «Барселона» в ближайшее время предложит Месси новый контракт

«Барселона» в ближайшие дни начнёт переговоры с капитаном команды Лионелем Месси о новом контракте.

Об этом сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, для нового президента клуба Жоана Лапорты оставить аргентинца в команде — это приоритетная задача на данный момент. В скором времени «Барселона» сделает официальное предложение представителю и отцу футболиста Хорхе Месси.

Срок действия нынешнего контракта аргентинского форварда истекает летом 2021 года.

Ранее Месси побил рекорд по голам в финалах Кубка Испании.