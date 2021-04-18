Источник: «Барселона» в ближайшее время предложит Месси новый контракт

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«Барселона» в ближайшие дни начнёт переговоры с капитаном команды Лионелем Месси о новом контракте.
Источник: «Барселона» в ближайшее время предложит Месси новый контракт
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, для нового президента клуба Жоана Лапорты оставить аргентинца в команде — это приоритетная задача на данный момент. В скором времени «Барселона» сделает официальное предложение представителю и отцу футболиста Хорхе Месси.

Срок действия нынешнего контракта аргентинского форварда истекает летом 2021 года.

Ранее Месси побил рекорд по голам в финалах Кубка Испании.

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