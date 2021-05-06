Кожевников — о первой драке Капризова в НХЛ: прошёл проверку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал драку российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом.

«Не удивлён драке Капризова, нервы-то у всех есть. Его достали, зацепляли, а он ответил. Ничего такого. Кирилл проверку прошёл, там проверяют наших. Отмазался — и молодец. Настоящий мужик! Кирилл забивает, отдаёт передачи и на всё, что есть, претендует. Его теперь воспринимают как настоящую звезду НХЛ. И будут больше доставать», — сказал Кожевников «Чемпионату».

В середине первого периода между Капризовым и Уайтклаудом произошла стычка, россиянин завалил канадца на лёд и разбил ему нос.

Ранее сообщалось, что Капризов впервые подрался в НХЛ и разбил нос хоккеисту «Вегаса».