Дубль Наместникова помог «Детройту» победить «Коламбус» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».
Дубль Наместникова помог «Детройту» победить «Коламбус» в матче НХЛ
  • Reuters

Матч, проходивший на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, завершился победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Детройта» дубль оформил российский форвард Владислав Наместников. По разу отличились Джо Велено, Дэнни Декайзер и Якуб Врана.

У «Коламбуса» забрасывали Гэвин Байройтер и Натан Гербе. Защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу. Форвард Михаил Григоренко не отметился результативными действиями.

Ранее «Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов забросил победную шайбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить