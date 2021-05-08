Дубль Наместникова помог «Детройту» победить «Коламбус» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Матч, проходивший на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, завершился победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Детройта» дубль оформил российский форвард Владислав Наместников. По разу отличились Джо Велено, Дэнни Декайзер и Якуб Врана.

У «Коламбуса» забрасывали Гэвин Байройтер и Натан Гербе. Защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу. Форвард Михаил Григоренко не отметился результативными действиями.

Ранее «Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», Капризов забросил победную шайбу.