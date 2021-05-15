Григоренко заявил, что готов сыграть в сборной России на любой позиции нападающего

Нападающий сборной России Михаил Григоренко ответил на вопрос о готовности выйти на лёд в заключительном матче Чешских игр.

«Да, я готов играть с Чехией. Уже успел посмотреть игру сборной России с Финляндией. Хочется как можно быстрее влиться в команду и приносить пользу. Многих игроков хорошо знаю, со многими играл», — цитирует Григоренко «Чемпионат».

Нападающий отметил, что работал с главным тренером сборной России Валерием Брагиным на молодёжном чемпионате мира в Калгари в 2012 году.

«Тренер обозначил мне свои требования, всё пояснил. Готов сыграть на любой позиции в нападении. Как тренеры посчитают нужным, так и будет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура.