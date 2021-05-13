Сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура

В матче Чешских игр сборная России по хоккею уступила команде Финляндии.

Встреча, проходившая на «О2 Арене» в Праге, завершилась победой команды Финляндии со счётом 4:1.

В составе сборной России отличился Максим Шалунов. У Финляндии отличились Акселль Ринделл, Ере Карьялайнен (дважды) и Теему Турунен.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Чехии. Встреча состоится 15 мая, начало поединка — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Бучневич, Хафизуллин и Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею.