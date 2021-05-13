Сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура
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Встреча, проходившая на «О2 Арене» в Праге, завершилась победой команды Финляндии со счётом 4:1.
В составе сборной России отличился Максим Шалунов. У Финляндии отличились Акселль Ринделл, Ере Карьялайнен (дважды) и Теему Турунен.
Следующий матч сборная России проведёт с командой Чехии. Встреча состоится 15 мая, начало поединка — в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что Бучневич, Хафизуллин и Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею.