Сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура

Короткая ссылка
В матче Чешских игр сборная России по хоккею уступила команде Финляндии.
Сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча, проходившая на «О2 Арене» в Праге, завершилась победой команды Финляндии со счётом 4:1.

В составе сборной России отличился Максим Шалунов. У Финляндии отличились Акселль Ринделл, Ере Карьялайнен (дважды) и Теему Турунен.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Чехии. Встреча состоится 15 мая, начало поединка — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Бучневич, Хафизуллин и Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить