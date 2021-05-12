Бучневич, Хафизуллин и Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила имена трёх игроков, которые по различным причинам не смогут выступить за национальную сборную на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Бучневич, Хафизуллин и Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФХР, Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта с клубом на следующий сезон, Николай Кныжов не сможет помочь сборной из-за предстоящей операции, а Динар Хафизуллин покидает расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Еврохоккейтура с командой Швеции.

26-летний Бучневич в нынешнем сезоне уже сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс», записав в свой актив 48 (20 + 28) очков.

23-летний Кныжов отыграл в 55 матчах НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», набрав 10 (2 + 8) очков.

32-летний Хафизуллин провёл 41 матч регулярного чемпионата и 16 игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги, набрав 6 (1 + 5) и 2 (0 + 2) очка соответственно.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Никита Нестеров сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.

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