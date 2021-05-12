Нестеров сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Никита Нестеров сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Риге.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, Нестеров присоединится к сборной уже в Риге после окончания матчей регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний Нестеров в нынешнем сезоне НХЛ уже сыграл в 36 матчах за «Калгари» и записал в свой актив 3 (0 + 3) очка.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Иван Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.