Нестеров сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, Нестеров присоединится к сборной уже в Риге после окончания матчей регулярного чемпионата НХЛ.
28-летний Нестеров в нынешнем сезоне НХЛ уже сыграл в 36 матчах за «Калгари» и записал в свой актив 3 (0 + 3) очка.
Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
Ранее сообщалось, что Иван Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.