Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией

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Пресс-служба сборной России опубликовала состав национальной команды на заключительный матч четвёртого этапа Евротура с Чехией.
Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Состав сборной России: Федотов (Самонов) Яковлев — Марченко А., Воронков — Шалунов — Окулов, Дронов — Ожиганов, Слепышев — Григоренко — Бурдасов, Пыленков — Рафиков, Марченко К. — Морозов — Галимов, Кирсанов — Карнаухов — Подколзин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Встреча пройдёт 12 мая. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Зуб и Гавриков присоединились к сборной России.

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