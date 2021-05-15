Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией

Пресс-служба сборной России опубликовала состав национальной команды на заключительный матч четвёртого этапа Евротура с Чехией.

Состав сборной России: Федотов (Самонов) Яковлев — Марченко А., Воронков — Шалунов — Окулов, Дронов — Ожиганов, Слепышев — Григоренко — Бурдасов, Пыленков — Рафиков, Марченко К. — Морозов — Галимов, Кирсанов — Карнаухов — Подколзин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Состав на заключительный матч на Чешских хоккейных играх 🙌🏻#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/fAetBINLLF — Хоккей России (@russiahockey) May 15, 2021

Встреча пройдёт 12 мая. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Зуб и Гавриков присоединились к сборной России.