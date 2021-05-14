Два гола за 32 секунды и бросок в пустые ворота: как Финляндия прервала рекордную победную серию России в Еврохоккейтуре

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура — Чешских игр. Подопечные Валерия Брагина уступили со счётом 1:4, а автором единственной шайбы отечественного коллектива стал Максим Шалунов. Российские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире и не смогли продлить рекордную беспроигрышную серию, которая насчитывала десять встреч.

В преддверии матча с Финляндией в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура тренерский штаб сборной России наверняка испытывал смешанные чувства. С одной стороны, накануне отечественная команда обыграла Швецию и установила рекорд по продолжительности победной серии на турнире, с другой — лишилась ещё трёх игроков в преддверии чемпионата мира в Латвии. Защитник СКА Динар Хафизуллин получил травму в противостоянии с «тре крунур» и покинул расположение коллектива, а Павел Бучневич и Николай Кныжов отказались от выступления на первенстве планеты. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» сослался на отсутствие контракта на будущий сезон, а защитник «Сан-Хосе Шаркс» признался, что уже 14 мая перенесёт операцию.

Таким образом, перед игрой с финнами Валерию Брагину как минимум было необходимо решить проблему с первым звеном обороны, образовавшуюся из-за отсутствия Хафизуллина. В итоге место рядом с Егором Яковлевым занял Дмитрий Юдин из «Ак Барса», в последний раз защищавший цвета сборной в матче Еврочелленджа со Швейцарией (1:3). Однако на этом изменения не закончились. Василий Подколзин был переведён в третью тройку к Денису Зернову и Эмилю Галимову, а во второй компанию Антону Бурдасову составили Дмитрий Воронков и Иван Морозов. Кроме того, шанс проявить себя получил голкипер Иван Бочаров, а Александр Самонов не попал даже в запас.

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В дебюте первого периода отсутствие защитника СКА ощущалось довольно остро. Уже на первых минутах Юдин заработал малый штраф за подножку и оставил своих партнёров защищаться вчетвером, чем финны и воспользовались. Аксель Ринделль подхватил шайбу недалеко от синей линии, беспрепятственно докатился до круга вбрасывания и без замаха бросил в дальний угол. Бочаров оказался бессилен.

В целом первый отрезок россияне провели невыразительно. Долгое время подопечные Брагина не могли взломать оборону соперника и преимущественно оборонялись. Особенно тревожно стало в тот момент, когда Игорь Ожиганов последовал примеру Юдина и получил две минуты за подножку, но уже спустя 22 секунды финн Микаэль Руохомаа проявил несдержанность и лишил партнёров ещё одного шанса реализовать большинство. По-настоящему беспокоить Юхо Олкинуору отечественные хоккеисты стали лишь в последние пять минут. Сначала Воронков совершил перехват в средней зоне и вышел один на один с вратарём, но не смог поднять шайбу над щитками. А затем отличный момент создал Антон Слепышев. Форвард ЦСКА сместился с левого фланга в центр, попутно убрав защитника, но также не сумел восстановить паритет.

Судя по всему, Брагин провёл разъяснительную беседу в перерыве, потому что на второй период россияне вышли гораздо более мотивированными. Они заметно прибавили в катании, стали чаще оказываться в зоне оппонента и за десять минут исполнили почти столько же бросков, сколько за весь первый отрезок. Немного остудить пыл могло удаление Григория Дронова, но именно вчетвером отечественные хоккеисты организовали одну из самых опасных атак. Артём Швец-Роговой прорвался по левому краю и сделал скидку под бросок Рушану Рафикову, но Олкинуора был начеку.

Обидно, что в оставшееся время сборная России больше ни разу не попала в створ. Часть попыток была заблокирована финскими защитниками, а другие оказались неточными. Исключением можно считать разве что «выстрел» Евгения Тимкина. Нападающий СКА подхватил шайбу в зоне противника и что есть силы бросил в дальний угол, но угодил в штангу. Также отличный шанс имел Иван Морозов, но Олкинуора разгадал его замысел и не позволил исполнить пас вдоль ворот на Алексея Марченко.

После двух периодов сборная России уступала не только в счёте, но и по числу бросков по воротам (12:17) и отчаянно нуждалась в своих лидерах. На бумаге таковыми являлись нападающие ЦСКА Максим Шалунов и Константин Окулов, но ни один из них не мог проявить себя должным образом. Возможно, причина крылась в усталости после длительного сезона, но за пять периодов заключительного этапа Еврохоккейтура лучшие бомбардир и снайпер Кубка Гагарина набрали один балл на двоих.

Но в самый ответственный момент именно Шалунов продемонстрировал своё мастерство и сравнял счёт в матче. Максим обокрал соперника в средней зоне, прорвался к воротам оппонента и эффектно расправился с финским голкипером.

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После этого инициатива перешла к российским хоккеистам. Они бросились вперёд и в кратчайшие сроки преодолели планку в восемь бросков в створ. Этому поспособствовало и удаление в составе соперника, предоставившее возможность проявить себя спецбригадам большинства. Однако именно излишняя увлечённость атакой и стоила подопечным Брагина второй пропущенной шайбы. Они прозевали возвращение на площадку Ере Карьялайнена и позволили тому вырваться на рандеву с Бочаровым. Вратарь «Динамо» вновь был вынужден капитулировать.

А уже спустя 32 секунды положение российской сборной стало удручающим. Отечественные хоккеисты грубо ошиблись при попытке выйти из собственной зоны и позволили Теэму Турунену совершить перехват. Форвард прорвался к воротам и с разворота направил шайбу точно в дальний нижний угол.

Триумфаторам Еврохоккейтура было необходимо устроить штурм владений Олкинуоры, но из-за очередных удалений его пришлось ненадолго отложить. Сначала Юдин в третий раз отправился на скамейку штрафников и окончательно смазал впечатление от возвращения в состав национальной команды. В равных составах ситуация не претерпела серьёзных изменений, а сократить разницу в счёте не помогло даже появление на льду шестого полевого игрока. Подопечные Брагина не могли взломать массированную оборону финнов, а любая попытка увеличить темп неизменно приводила к ошибкам.

Одна из таких и привела к контратаке финнов, завершившейся голом в пустые ворота. Всё тот же Карьялайнен рванул в зону соперника и был сбит Дроновым, но судья не остановил игру, так как шайба осталась у финнов. Однако российские защитники выключились из эпизода и позволили Ере оформить дубль. Сборная России уступила со счётом 1:4 и не смогла продлить беспроигрышную серию в рамках Еврохоккейтура до 11 встреч.