Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов заявил, что из-за травмы не сможет сыграть за сборную России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Это беспокоило меня последние несколько матчей. Я прошёл обследование: у меня спортивная грыжа. В пятницу я перенесу операцию, надеюсь, быстро восстановлюсь и буду готов к старту следующего сезона. Очевидно, что это детская мечта — играть за свою сборную. Надеюсь, у меня будет такая возможность в будущем», — приводит слова Кныжова пресс-служба «Сан-Хосе».

23-летний Кныжов отыграл в 55 матчах НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», набрав десять (2 + 8) очков.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич, Динар Хафизуллин и Николай Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею.