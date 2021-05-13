Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы

Короткая ссылка
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов заявил, что из-за травмы не сможет сыграть за сборную России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы
  • © REUTERS / Harrison Barden

«Это беспокоило меня последние несколько матчей. Я прошёл обследование: у меня спортивная грыжа. В пятницу я перенесу операцию, надеюсь, быстро восстановлюсь и буду готов к старту следующего сезона. Очевидно, что это детская мечта — играть за свою сборную. Надеюсь, у меня будет такая возможность в будущем», — приводит слова Кныжова пресс-служба «Сан-Хосе».

23-летний Кныжов отыграл в 55 матчах НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», набрав десять (2 + 8) очков.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич, Динар Хафизуллин и Николай Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить