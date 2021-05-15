Брагин: в матче с Чехией подвела реализация

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение своей команды от Чехии в заключительном матче Евротура.

«Хороший матч с двух сторон, боевой. Практически уровня чемпионата мира по самоотдаче и борьбе. Мы неплохо сегодня играли в плане тактики и самоотдачи. Нас подвела реализация, особенно во втором периоде. 10 побед кряду на Евротуре — это хороший результат. Мы планомерно готовились к чемпионату мира, сейчас подготовка закончена», — сказал Брагин после матча.

В первом матче турнира сборная России обыграла команду Швеции — 6:4. Во второй игре россияне уступили национальной команде Финляндии со счётом 1:4, а в третьей проиграли команде Чехии — 0:4.

Ранее сборная России заняла последнее место на Чешских хоккейных играх.