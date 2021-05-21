«Испытываю чувство тревоги за все линии»: Николишин о шансах сборной России на ЧМ, составе команды и работе Брагина

Российским болельщикам в преддверии крупных хоккейных турниров пора перестать надеяться на звёзд из НХЛ, которые «приедут и спасут» сборную России, заявил в интервью RT известный тренер Андрей Николишин. По его мнению, штабу Валерия Брагина следует делать ставку на сильнейших из доступных игроков, которые подходят под тренерскую концепцию построения команды. Специалист также признал, что испытывает опасение за все линии сборной, и не стал называть Россию главным фаворитом ЧМ-2021.

«С чего вы взяли, что из НХЛ приехали сильные защитники?»

— Сборная России в преддверии ЧМ-2021 потерпела два поражения в рамках последнего этапа Евротура — от Финляндии (1:4) и от Чехии (0:4). Стоит ли серьёзно относиться к этим неудачам или результат во время подготовки к первенству планеты не столь важен?

— Считаю Евротур бессмысленным и бесполезным турниром. И лично мне глубоко наплевать на всё происходящее там. Нет смысла обращать внимание на эти матчи. Идёт подготовка к главному соревнованию года в формате сборных: просмотр хоккеистов, наигрывание связей, нагрузки. В общем, важно всё кроме результата. Посмотрим, как будет выглядеть наша команда во время самого ЧМ. Существуют разные варианты подготовки. Например, Брагин может вывести подопечных на пик уже к началу чемпионата, а может и сделать ставку на постепенный набор кондиций.

— Брагин много поработал на юношеском и молодёжном уровнях. Но этот взрослый ЧМ станет для него дебютным. Можно ли говорить об отсутствии у 64-летнего специалиста опыта или это скорее притянуто?

— Никакой проблемы в этом не вижу. Всё когда-то происходит в первый раз. Давайте не забывать, что Валерий Николаевич уже успел поработать с юношеской сборной России, а потом долго возглавлял молодёжку. Наконец, будучи хоккеистом, успешно выступал на самом высоком уровне. К тому же в национальной команде у Брагина отличные помощники.

— Помимо тренера в составе команды собрано немало дебютантов ЧМ. Это пойдёт ей скорее на пользу, поскольку игроки будут по-настоящему гореть желанием проявить себя, или во вред из-за нехватки опыта?

— Если мы будем оценивать приезд в сборную по уровню желания, то далеко не уедем. Не бывает так, что в первый раз человек рвётся на лёд, а в десятый ничего не хочет. Национальная команда — вершина карьерной лестницы, и выше нет ничего. Ты всегда приезжаешь сюда максимально заряженным. Хотя, может, кто-то прибывает с иным настроением.

А вот от повышенного волнения дебютанты, конечно, никуда не денутся. Понятно, что у них пока нет за плечами того опыта, как у ветеранов. Но мандраж должен пройти после первого же вбрасывания шайбы. Любой уважающий себя спортсмен перед крупным турниром волнуется, и в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы присутствовали мастерство и командный дух.

— На ваш взгляд, состав сборной России достаточно сбалансирован?

— Национальная команда должна состоять из сильнейших на сегодняшний день игроков. Если коллектив действительно формировался тренерским штабом по такому принципу, то посмотрим, как он себя проявит в Латвии. Прекрасно понимаю, что в связи с тяжелейшим сезоном не смогли приехать многие хоккеисты, выступающие в НХЛ. Что касается людей, играющих в КХЛ, рассуждать — неблагодарное дело. Кто-то просто не попал под концепцию Брагина.

— Можно ли сказать, что оборона превалирует над нападением, так как в состав попали выступающие в КХЛ Владислав Гавриков, Никита Задоров, Никита Нестеров, Иван Проворов?

— С чего вы взяли, что из НХЛ приехали сильные защитники? От того, что указанные вами люди играют за океаном, сильнее они не становятся. Оборона уже последние лет 20 является самым слабым местом сборной России. И данная проблема в настоящий момент не решена. Приезд ребят из НХЛ не обеспечит команде надёжный тыл. Обратите внимание, как смотрелся Задоров в «Чикаго» или как выглядел Нестеров в «Калгари». Мы фактически говорим о шестых-седьмых защитниках в своих коллективах. А теперь они приехали на первые роли в сборную. Не обольщайтесь и смотрите на уровень игры.

— То есть линия обороны команды в преддверии первенства планеты вызывает у вас наибольшие опасения?

— К сожалению, я испытываю чувство тревоги за все. Откровенно говоря, не понимаю, по какому принципу формируется команда. Во всех линиях есть возможности для усиления. Наверное, остаётся лишь довериться Брагину, у которого есть своё видение ситуации.

— Многие считают наиболее проблемной линией сборной России на ЧМ вратарскую. Кто скорее займёт место на последнем рубеже, Александр Самонов или Иван Федотов?

— Без понятия. Вопрос к тренеру. Оба очень неудачно сыграли на последнем этапе Евротура. Самонов пропустил четыре шайбы от Швеции. Федотова после трёх голов во встрече с Чехией вообще заменили. Да, во время Кубка Первого канала Александра хвалили, но, честно говоря, у меня и тогда не было уверенности, что он станет первым номером сборной. Самонов, конечно, выручал, но и составы там были несколько иные. Ярослав Аскаров? Повторюсь, для того, чтобы комментировать попадание в заявку тех или иных хоккеистов, нужно понимать принцип формирования команды. Разве кто-то из тренерского штаба сборной давал такие объяснения? Никому ничего не понятно.

«Только в России в 21 год игроков считают юными»

— Кого бы вы в таком случае хотели видеть в заявке на ЧМ?

— В списке все достойные. Значит, другие слабее. Ни один тренер не оставит дома по-настоящему сильного хоккеиста. Брагин — не самоубийца. Егор Яковлев? Видимо, он просто ниже уровнем тех защитников, которые в итоге поехали на турнир. Если тебя нет в заявке, значит, ты этого недостоин. На ЧМ всегда едут сильнейшие. А если тренер берёт блатных, то делать в сборной ему нечего.

— В составе национальной команды собрано девять хоккеистов из СКА и пять — из ЦСКА. Можно ли предположить, что Брагин будет делать ставку на клубные связки?

— У нас и так их практически нет. Да, есть Максим Шалунов, Константин Окулов и Максим Мамин из ЦСКА, но последний получил травму и на турнир не поедет. Поймите, любой тренер отталкивается в первую очередь от сильных и слабых сторон своих подопечных. Никаких клубных троек и пятёрок в хоккее давно уже нет. Это осталось в 70—80-х годах прошлого века.

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— Удивляет, что в состав сборной попал только один хоккеист из состава чемпиона КХЛ — «Авангарда» — Сергей Толчинский?

— А кого ещё брать, Илью Каблукова и Никиту Комарова? Здесь всё очевидно: в команде из Омска игру делают иностранцы. В обороне солирует финн Вилле Покка, в атаке — американец Рид Буше и канадец Корбан Найт, а на последнем рубеже незаменим чех Шимон Грубец. Давайте их возьмём в сборную России. Если просто в теории говорить об Илье Ковальчуке, то он способен помочь национальной команде в любом состоянии и в любом возрасте. Он уже давно всё и всем доказал. Но понятно, что чемпионат мира Илье не нужен, а у Брагина, в свою очередь, нет причин приглашать его.

— При этом в составе команды есть два хоккеиста 2000 года рождения, нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и форвард СКА Иван Морозов. Их вызов говорит о том, что Брагин не боится доверять молодёжи?

— Не считаю хоккеистов 2000 года рождения молодыми. Посмотрите, какие составы на ЧМ привезли другие сборные. США — 2002—2003 г.р., на три года младше Воронкова и Морозова. Только в России в 21 год игроков считают юными. У нас привыкли заявлять лимитчиков по остаточному принципу 13-ми нападающими, чтобы они просто посидели на скамейке, а потом начинать что-то от них требовать. Так не бывает. Настоящий мастер будет на виду и в 18 лет. Что касается конкретно Воронкова и Морозова, то они действительно готовы помочь сборной в Латвии, а их попадание в команду — абсолютно заслуженное. Иван, на мой взгляд, стал самым стабильным игроком СКА в завершившемся сезоне. А Дмитрия вообще можно назвать одним из самых классных силовых форвардов России.

— Достаточно серьёзные кадровые проблемы отечественный коллектив испытывает и в нападении. Травмы получили Вадим Шипачёв и Мамин.

— Конечно, это очень серьёзные потери. Шипачёв — сильнейший нападающий не только России, но и, как минимум, Европы. А тройка Мамин-Шалунов-Окулов была одной из самых результативных в завершившемся сезоне КХЛ. Их отсутствие способно нанести серьёзный удар по сборной России.

«Болельщикам пора перестать надеяться на звёзд из-за океана, которые приедут и спасут Россию»

— Из НХЛ по разным причинам не приехал целый ряд хоккеистов: Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Антон Худобин и так далее. Их отсутствие серьёзно ослабило сборную, или она способна выигрывать и без них?

— Отечественным болельщикам давно пора перестать надеяться на звёзд из-за океана, которые приедут и спасут Россию. Никто в одиночку турнир не вытащит, поскольку хоккей — командный вид спорта. К формированию состава стоит подходить более конструктивно. В качестве примера возьмём последний чемпионат мира в 2019-м, который выиграли финны. В заявке Суоми было не так много энхаэловцев, что не помешало им одержать итоговую победу, а в полуфинале выбить Россию. Дело в том, что они провели грамотную подготовку. В первую очередь, нужно отталкиваться от тех людей, которые прямо сейчас есть под рукой, а не следить за тем, кто вылетит из Кубка Стэнли. Даже если человек готов приехать, нужно ещё смотреть, сможет ли он усилить команду, а не просто действовать по принципу «играет в НХЛ — давай его сюда». Но уверен, что у Брагина с кем-то из ребят есть договорённость.

— Александр Кожевников в одном из интервью сказал, что многочисленные отказы российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, от поездки в сборную, свидетельствуют об их отношении к стране. Справедливо?

— Всё, о чём говорит Кожевников, нужно делить на десять, а лучше вообще не слушать. У всех ребят есть свои причины, по которым они не смогли прибыть в расположение сборной. У Дадонова пополнение в семье. Александра Георгиева, Игоря Шестёркина и Павла Бучневича не отпустил «Нью-Йорк Рейнджерс». Кто-то выходил на лёд с не до конца залеченными травмами.

Хочу заверить: ни один человек без объективных причин не откажется ехать в национальную команду. Такого не было никогда. Но подобные ярлыки о нежелании выступать за страну нашим ребятам навешивают все подряд, начиная от Кожевникова и заканчивая некоторыми журналистами.

— Нет ощущения, что это связано ещё и с падением уровня ЧМ в последние годы?

— Вот с этим полностью согласен. Престиж чемпионата мира находится на нуле. Его практически нет. Во-первых, турнир организовывают каждый год. Во-вторых, не слишком удачно выбрано время проведения. На мой взгляд, первенство планеты в последние годы утратило всю свою значимость, хотя я по-прежнему считаю его зрелищным и интересным. Просто возникает ощущение, что делают не спортивное соревнование, а некий праздник или банкет.

— Нынешний ЧМ, кажется, может пройти вообще без звёзд. Это даст сборной России дополнительный шанс на победу, ведь Брагин имеет возможность вызвать всех сильнейших их КХЛ?

— Я бы не сказал, что у соперников слабый подбор хоккеистов. Возьмите состав сборной Швейцарии. Там не хватает буквально двух-трёх человек. С чего вдруг Россия стала фаворитом турнира номер один? Рассчитывать можно на всё, что угодно, но от этого фаворитами мы не станем.