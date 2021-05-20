Третьяк: у каждого хоккеиста сборной на ЧМ под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что у каждого игрока национальной сборной на чемпионате мира 2021 года в Риге под пиджаком будет нашивка с надписью «Россия в моём сердце».

«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце». Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что сборная России на предстоящем мировом первенстве сыграет без герба, флага и других национальных символов из-за решения CAS.

Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом ЧМ.