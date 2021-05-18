Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом ЧМ
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Как сообщает «Чемпионат», игроки первой группы занимались в следующих сочетаниях:
— Самонов, Бочаров;
— Зуб, Задоров, Барабанов, Шалунов, Окулов;
— Гавриков, Проворов, Слепышев, Карнаухов, Григоренко;
— Ожиганов, Дронов, Галимов, Морозов, Бурдасов;
— Рафиков, Марченко, Швец, Роговой, Каменев, Воронков.
Во второй группе занимались: Бочаров, Федотов, Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.
Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России вышла с карантина на ЧМ по хоккею.