Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом ЧМ

Сборная России по хоккею провела первую ледовую тренировку после прохождения обязательного карантина перед стартом чемпионата мира в Риге.

Как сообщает «Чемпионат», игроки первой группы занимались в следующих сочетаниях:

— Самонов, Бочаров;

— Зуб, Задоров, Барабанов, Шалунов, Окулов;

— Гавриков, Проворов, Слепышев, Карнаухов, Григоренко;

— Ожиганов, Дронов, Галимов, Морозов, Бурдасов;

— Рафиков, Марченко, Швец, Роговой, Каменев, Воронков.

Во второй группе занимались: Бочаров, Федотов, Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла с карантина на ЧМ по хоккею.