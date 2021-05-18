Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом ЧМ

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Сборная России по хоккею провела первую ледовую тренировку после прохождения обязательного карантина перед стартом чемпионата мира в Риге.
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом ЧМ
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Как сообщает «Чемпионат», игроки первой группы занимались в следующих сочетаниях:

— Самонов, Бочаров;

— Зуб, Задоров, Барабанов, Шалунов, Окулов;

— Гавриков, Проворов, Слепышев, Карнаухов, Григоренко;

— Ожиганов, Дронов, Галимов, Морозов, Бурдасов;

— Рафиков, Марченко, Швец, Роговой, Каменев, Воронков.

Во второй группе занимались: Бочаров, Федотов, Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла с карантина на ЧМ по хоккею.

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