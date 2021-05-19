Самородок из Белоруссии, звёзды НХЛ из Чехии и канадец из Великобритании: с кем сыграет сборная России по хоккею на ЧМ

21 мая сборная России по хоккею сыграет с командой Чехии в первом матче чемпионата мира в Риге. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина также встретятся со сборными Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Белоруссии. Некоторые соперники сумели привлечь в свой состав настоящих звёзд из клубов НХЛ, которых стоит опасаться в первую очередь. С кем россиянам придётся бороться за выход в четвертьфинал — в материале RT.

Чехия (21 мая, 16:15)

В матче открытия чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Чехией. Этот соперник должен быть хорошо знаком подопечным Валерия Брагина — совсем недавно команды встречались в рамках Еврохоккейтура, и россияне потерпели чувствительное поражение со счётом 0:4. А ведь соперник выступал в далеко не оптимальном составе и в Риге должен стать ещё сильнее.

В распоряжении главного тренера Филипа Пешана были такие прекрасные игроки, как вратарь Шимон Грубец, защитник Филип Гронек, нападающие Томаш Зогорна, Ян Коварж, Филип Задина и Филип Хитил, каждый из которых — потенциально звезда чемпионата мира. Теперь к ним присоединятся Доминик Кубалик и Якуб Врана. Первый провёл ещё один хороший сезон в «Чикаго Блэкхоукс» и стал третьим бомбардиром своей команды. Второй не смог удержаться в «Вашингтон Кэпиталз», но перезапустил карьеру в «Детройт Ред Уингз» и набирал в конце сезона в среднем по очку за матч. С ними атака чешской сборной может по праву считаться одной из лучших на всём турнире.

Великобритания (22 мая, 16:15)

Следующего соперника сборной России сложно воспринимать всерьёз. Во втором туре подопечные Брагина сыграют с командой Великобритании, чудом сохранившей прописку в элитном дивизионе два года назад. Британцы по-прежнему выглядят главными аутсайдерами турнира, для которых за счастье будет избежать последнего места в группе.

Кроме того, буквально за несколько дней до чемпионата мира у сборной сменился главный тренер. Питер Расселл объявил, что по окончании сезона хочет побыть с семьёй, так что он передал бразды правления тандему Адам Киф — Кори Нильсон. В клубном хоккее столь резкие перестановки могут взбодрить игроков, но на уровне сборных этого ожидать не приходится.

Выделить кого-то в сборной Великобритании довольно сложно. Она почти полностью состоит из хоккеистов, играющих дома в не самом сильном по европейским меркам чемпионате. Пожалуй, интереснее всего болельщикам будет наблюдать за Бреттом Перлини — братом Брендана Перлини, ещё недавно игравшего в НХЛ. Интересно, что Бретт родился в Канаде, но представляет сборную Великобритании, а Брендан появился на свет в Лондоне и на юниорском уровне играл за канадцев.

Словакия (24 мая, 16:15)

Сборной Словакии не удалось в этом году привлечь под свои знамёна ни одного игрока из НХЛ. Формально к таковым относится Мариан Студенич, но за «Нью-Джерси Дэвилз» он провёл всего восемь матчей и набрал в них два очка. Гораздо больше он всё-таки играл в АХЛ и у себя на родине в «Словане».

Да и из КХЛ к Крейгу Рэмзи приехали только спартаковский вратарь Юлиус Гудачек и Адам Лишка из «Северстали», и обоих нельзя назвать прекрасным усилением. В силу ограниченности кадров канадскому специалисту пришлось сделать ставку на легионеров из чемпионата Финляндии, среди которых выделяется Павол Скалицки — один из лидеров победителя сезона «Лукко». Оставшиеся позиции Рэмзи закрыл молодыми словацкими игроками, в том числе двумя 17-летними хоккеистами.

Дания (26 мая, 16:15)

По сборной Дании вполне можно изучать хоккейную карту Европы. В её составе собраны не только выступающие дома игроки , но и хоккеисты из чемпионатов Швеции, Финляндии, Германии, Швейцарии и Австрии. При этом десять из них уже отметили 30-летие.

Однозначным лидером датчан можно назвать Никласа Йенсена (кроме него в команде собраны ещё три игрока с такой фамилией). Уже несколько лет он входит в основу «Йокерита» в КХЛ, и минувший сезон не стал исключением. Нельзя сбрасывать со счетов и недавнего энхаэловца Миккеля Бёдкера, нашедшего себя в «Лугано». К слову, в рамках Евровызова сборная Дании обыгрывала Норвегию и даже Швецию, пускай тогда обе команды ещё не были в своём лучшем состоянии.

Швейцария (29 мая, 16:15)

Швейцарской сборной повезло гораздо больше, чем многим европейским середнякам. К ним присоединятся четыре игрока из НХЛ, способных усилить команду и помочь ей пробиться в плей-офф. В первую очередь речь идёт о Тимо Майере, набравшем 31 очко в 54 матчах за «Сан-Хосе Шаркс».

Отдельного упоминания заслуживает Нико Хишир. Из-за травм его сезон получился скомканным, но в «Нью-Джерси Дэвилз» так верили в 22-летнего нападающего, что назначили его капитаном. Российским болельщикам будет также интересно увидеть в деле Филиппа Курашёва. В этом сезоне он дебютировал в «Чикаго Блэкхоукс» и набрался опыта, который пригодится на чемпионате мира.

Швеция (31 мая, 20:15)

Сборная Швеции тоже должна быть хорошо известна россиянам — это последняя команда, которую подопечные Брагина обыгрывали перед чемпионатом мира. Но так же как и чехи, скандинавы в последние дни заметно усилились, пускай и не так мощно, как им хотелось бы.

Ударную силу «Тре Крунур» должны составить Виктор Олофссон, Риккард Ракелль и Адриан Кемпе. Все они много играли в НХЛ, набрали 32, 28 и 29 очков за сезон соответственно, но при этом не попали в плей-офф, что позволило им приехать в сборную. Но кроме них настоящих звёзд у шведов больше нет, особенно в защите, поэтому на последнем этапе Евротура они пропустили 11 шайб в трёх матчах.

Вообще к составу, выбранному Юханом Гарпенлёвом, довольно много вопросов. Например, как в команде оказался Марио Кемпе, не набравший ни одного очка в составе ЦСКА в Кубке Гагарина, или какой будет роль Маркуса Сёренсена, уже месяц не игравшего в «Сан-Хосе». Первые матчи на чемпионате мира покажут, есть ли у шведов джокеры.

Белоруссия (1 июня, 20:15)

Сборная Белоруссии лишилась своего основного преимущества — домашней площадки. Матчи группы A с её участием первоначально должны были пройти в Минске, но в итоге состоятся в Риге, как и все прочие игры чемпионата мира.

Главной звездой команды однозначно является Егор Шарангович. В этом сезоне 22-летний нападающий совершил фурор, сходу став одним из лидеров «Нью-Джерси». Он набрал 30 баллов за результативность, уступив всего пять очков лучшему бомбардиру команды Павелу Захе. При этом Шарангович успел поиграть в минском «Динамо», где с 17 голами и 8 передачами до конца сезона не опустился ниже шестого места внутри команды. За сезон белорус забросил 33 шайбы — это уровень лидеров двух лиг.