Сборная России прибыла в Ригу на ЧМ по хоккею
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Как сообщает Twitter Федерации хоккея России (ФХР), национальная команда проходит самоизоляцию по регламенту Международной федерации хоккея на льду (IIFH) с 16 по 18 мая.
Российские игроки будут заниматься с тренерами по видеосвязи.
18, 19 и 20 мая команда проведёт три тренировки на льду до первого матча.
Чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с национальными командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Ранее стал известен состав сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.