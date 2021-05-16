Сборная России прибыла в Ригу на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею прибыла в Ригу для участия в чемпионате мира 2021 года.

Как сообщает Twitter Федерации хоккея России (ФХР), национальная команда проходит самоизоляцию по регламенту Международной федерации хоккея на льду (IIFH) с 16 по 18 мая.

Российские игроки будут заниматься с тренерами по видеосвязи.

18, 19 и 20 мая команда проведёт три тренировки на льду до первого матча.

Чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с национальными командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Ранее стал известен состав сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.