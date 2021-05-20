800-й гол Овечкина и два овертайма: как «Бостон» вышел вперёд в серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Бостон Брюинз» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2:3. Судьбу противостояния решили несогласованные действия Ильи Самсонова и Джастина Шульца в концовке второго овертайма. Александр Овечкин отметился первым голом с середины апреля и наконец забросил 800-ю шайбу в НХЛ и 70-ю — в плей-офф турнира. А в самом начале встречи форвард вместе с Евгением Кузнецовым принял участие в потасовке.

Противостояние «Бостона» и «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли пока получается по-настоящему напряжённым и непредсказуемым. Обе стартовые встречи между командами завершились только в овертайме. Сначала победу отпраздновали «Кэпиталз» — 3:2. Спустя два дня «Брюинз» взяли реванш (4:3), и серия переместилась в Бостон.

В третьем матче соперникам вновь не хватило основного времени для выявления победителя. Зато в игре было достаточно силовых единоборств и мощных столкновений. Отрадно, что одним из самых заметных хоккеистов на льду стал Александр Овечкин. Восстановившийся после травмы россиянин, который до отчётного матча в последний раз забивал 17 апреля, не скрывал своего желания наконец поразить ворота соперника.

Свой настрой он проявил на первых же минутах, приняв участие в небольшой потасовке. Нападающий пытался замкнуть передачу Евгения Кузнецова, но врезался во вратаря Туукку Раска, после чего на льду вспыхнула драка, которую, впрочем, быстро пресекли судьи.

Несмотря на невероятный накал эмоций, в первом периоде болельщики заброшенных шайб так и не дождались. Хозяева владели преимуществом и нанесли десять бросков по воротам соперника, но так и не смогли пробить проводившего дебютный матч в плей-офф НХЛ Илью Самсонова.

После перерыва «Вашингтон» выровнял игру, а на 29-й минуте сумел открыть счёт. Брэд Маршан получил две минуты штрафа, и гости реализовали четвёртое по счёту во встрече большинство — отличился Овечкин. Впрочем, за него всё сделал Энтони Манта, который отвоевал шайбу у лицевой, а затем из-за ворот выполнил идеальную передачу на пустой угол.

Александр не только отметился первым голом за 33 дня, но и набрал 45-е очко в текущем сезоне НХЛ (25 + 20). Кроме того, эта шайба стала для него юбилейной, 800-й в заокеанской карьере. Помимо него, эту отметку преодолевали только Марк Мессье (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).

Попутно форвард установил ещё пару достижений. Во-первых, по количеству баллов за результативность, набранных в рамках Кубка Стэнли (134), он обошёл самого Джо Торнтона, хотя тот провёл на 40 матчей больше (179 против 139). Также он, отметившись 70-м голом в плей-офф, догнал по этому показателю Стива Айзермана.

«Бостону» удалось отыграться спустя всего минуту. Хозяева поймали соперника на неудачном выходе из обороны, и Тейлор Холл после красивой передачи партнёра нанёс бросок в ближний угол ворот Самсонова. Но на второй перерыв «Вашингтон» всё же ушёл, лидируя в счёте. Ник Дауд замкнул прострел партнёра на пятаке.

Однако, как и в предыдущих матчах серии, подопечным Питера Лавиолетта вновь не удалось удержать добытое преимущество. Менее чем за девять минут до конца основного времени Маршан реализовал большинство и перевёл игру в овертайм.

В решающий момент на первый план вышел Самсонов. Дебютант плей-офф совершил не один яркий сейв и сделал всё, чтобы его команда добыла победу. Однако все его старания в конечном итоге перечеркнула ошибка на исходе второго овертайма. Голкипер за воротами в неопасной ситуации оставил шайбу Джастину Шульцу, но тот явно оказался к этому не готов и позволил Крэйгу Смиту легко подхватить снаряд и отправить его в ближний угол.

«Вашингтон» потерпел обидное поражение и позволил «Бостону» вырваться вперёд в серии. Овечкин же, казалось, был расстроен неудачей больше всех. Ярости Александра после сирены не было предела. От досады он сломал клюшку о борт, испугав сидевшего рядом Кузнецова, а затем накричал на партнёров.

Те, в свою очередь, поддержали Самсонова. Например, защитник Джон Карлсон напомнил, что Илья прыгнул выше головы, чтобы оставить «Кэпиталз» в игре, и не заслужил критики.

«В целом он отлично поработал... Если бы Самсонов не стоял на голове, играя в воротах, мы бы до второго овертайма просто не дотянули. Думаю, Илья и сам знает, что было не так в том эпизоде. Мы об этом ещё обязательно поговорим», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

В свою очередь, Лавиолетт посетовал, что между Самсоновым и Шульцем произошло банальное недопонимание.

«Подобные мелочи, детали матча оказывают влияние на итоговый результат. Это и делает нашу игру сложной, и такие моменты из хоккея не убрать... Ну да, тяжёлое окончание встречи. Но я держу в уме, что Сэмми не играл 14—15 дней. И с учётом этого он вернулся и провёл чертовски хороший матч», — подчеркнул тренер.

Так или иначе, «Кэпиталз», потерпев второе поражение подряд в овертайме, оказались в роли догоняющих и теперь обязаны взять верх над соперником в субботу.