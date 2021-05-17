«Король вернулся»: дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в первом матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Флориду» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли — 5:4. Пропустивший регулярный сезон из-за травмы бедра нападающий гостей Никита Кучеров отметился дублем и голевой передачей и был признан третьей звездой встречи. Он вышел на седьмое место среди россиян по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ, а также сравнялся с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным по числу шайб, заброшенных в решающей стадии турнира с 2014 года.

Первый матч стартового раунда плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампу-Бэй Лайтнинг», завершился победой гостей со счётом 5:4. Одним из главных героев встречи стал правый нападающий Никита Кучеров, не выходивший на лёд с прошлого сезона и пропустивший весь регулярный чемпионат. Возвращение получилось более чем ярким: он оформил дубль и записал на свой счёт голевую передачу.

Проблемы со здоровьем у форварда начались ещё во время плей-офф сезона-2019/20. В первом же матче он получил растяжение мышц паха. Несмотря на повреждение, россиянин продолжил играть и помог команде завоевать второй в истории Кубок Стэнли. Однако сразу после завершения сезона ему потребовалось хирургическое вмешательство, так как растяжение дало осложнение на бедро. Последовало длительное восстановление и даже сам игрок не решался давать прогноз относительно того, когда он сможет присоединиться к команде.

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В начале марта в «Тампе» сообщили, что рассчитывают на нападающего в плей-офф, и вскоре он начал тренироваться в общей группе. Помощь в лице Кучерова подоспела как нельзя вовремя, если учесть, что его команда заняла лишь третье место в своём дивизионе и восьмое в сводной таблице «регулярки».

После первого периода отчётного матча подопечные Джона Купера уступали со счётом 1:2. На гол Блейка Коулмана хозяева ответили двумя заброшенными шайбами в исполнении Александра Баркова и Картера Вераге. Однако во второй 20-минутке проявил себя тот, кого так долго ждали болельщики «Лайтнинг».

На 25-й минуте «Пантерз» остались в меньшинстве. После вбрасывания в зоне соперника на льду оказались обломки клюшки одного из хоккеистов. Кучеров сумел сориентироваться, отбросил их со своего пути и, получив пас от Виктора Хедмана, направил шайбу в ворота Сергея Бобровского.

Спустя десять минут «Тампа» вновь наказала команду из Флориды за удаление и вышла вперёд. Главными героями эпизода опять оказались швед и россиянин. Хедман нейтрализовал защитников и вратаря, а Кучерову оставалось бросить шайбу с правого края атаки и записать на свой счёт дубль.

В начале заключительного периода хозяевам удалось выйти вперёд, но на 54-й минуте гости вновь восстановили равновесие. На этот раз Кучеров использовал отвлекающий манёвр, эффектно замахнулся, однако вместо броска отдал пас Брейдену Пойнту, завершившему голевой эпизод. Канадец же оформил победный гол в самой концовке матча — на 59-й минуте, когда многие уже готовились к овертайму.

Российский нападающий был признан третьей звездой матча после Пойнта и форварда «Пантерз» Джонатана Юбердо. Подводя итоги встречи, он признался, что с нетерпением ожидал возвращения на лёд.

«Я старался не думать об игре перед матчем. Даже не знал, чего ожидать. Но пытался сделать так, чтобы показать себя, хорошо провести первую смену, может быть, кого-то поймать на силовой приём. Это всё, что я старался сделать. Но новое бедро — это новое бедро. Оно стало другим, всё теперь лучше, и я сейчас отлично себя чувствую», — цитирует Кучерова официальный сайт лиги.

Благодаря дублю и голевой передаче Никита вышел на седьмое место в истории среди российских хоккеистов по количеству заработанных очков в плей-офф НХЛ. Теперь в его активе 98 очков — на одно больше, чем у трёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройта» Игоря Ларионова.

Кроме того, нападающему «Тампы» удалось повторить достижение Александра Овечкина: начиная с 2014 года, он забросил 38 шайб в матчах плей-офф. Никто в лиге не забросил больше за этот временной отрезок. Учитывая, что оба россиянина вступили в борьбу за Кубок Стэнли, можно предположить, что между ними развернётся заочная борьба за лидерство по этому показателю.

Купер остался доволен своими подопечными. Он отметил значимость возвращения Кучерова для всей команды и сравнил россиянина с ребёнком, с нетерпением ожидающим открытия магазина сладостей.

«Это большое усиление для нас. Эти два парня — Куч и Стэммер (нападающий Стивен Стэмкос. — RT) — сразу же вывели наше большинство на новую высоту. Они играли сильно, уверенно, давали результат, их хоккей было приятно смотреть. Победа есть победа. Это не зависит от того, ведёшь ты в счёте или уступаешь в одну шайбу. Ты стараешься вернуться в игру, чтобы победить. Это был чертовски интересный хоккейный матч. Было весело в нём участвовать. И я горжусь ребятами», — признался Купер.

Возвращение лидеров «Лайтнинг» прокомментировал и Пойнт. По его словам, хоккеистам такого класса непросто найти замену. Он отметил, что не был удивлён столь уверенной игрой Кучерова после серьёзной травмы.

«В этом весь Куч и есть. Человек посвящает себя хоккею. Мы видим, как он работает на тренировках, как шлифует мастерство. Никита прошёл через большой период восстановления. Вернулся в матче, где мы видели очень быстрый и жёсткий хоккей. И дал результат — это невероятно. Он — игрок мирового класса. И мы рады, что он вернулся», — добавил Пойнт.

Короткое, но точное определение возвращению Кучерова дал его агент Дэн Мильштейн: «Король вернулся!» Выразил уважение россиянину и Хедман.

«Великолепная игра в таком напряжённом матче. Самое страшное, что он будет только прибавлять», — приводит слова защитника журналист Джо Смит.

Первый матч «Пантерз» и «Тампы» запомнится и необычным статистическим достижением. Он стал лишь четвёртым в истории НХЛ, когда лидер менялся четырежды на протяжении игры. Последний раз такое достижение было зафиксировано в 2018 году в первой финальной встрече Кубка Стэнли между «Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».