Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Никита Кучеров (2) и Брейден Пойнт. В составе «Флориды» — Александр Барков, Картер Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт.
Кучеров также отметился результативной передачей.
Таким образом, российский нападающий набрал 98 (37 + 61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).
Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.