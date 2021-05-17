Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Никита Кучеров (2) и Брейден Пойнт. В составе «Флориды» — Александр Барков, Картер Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт.

Кучеров также отметился результативной передачей.

Таким образом, российский нападающий набрал 98 (37 + 61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.