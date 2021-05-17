Кучеров признан третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа»
- AFP
- © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Первой звездой встречи стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт. Вторая звезда игры — нападающий «Далласа» Джонатан Юбердо.
Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4.
В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Никита Кучеров (2) и Брейден Пойнт. В составе «Пантерз» — Александр Барков, Картер Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.