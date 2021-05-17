Кучеров признан третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа»

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой первого матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».
Кучеров признан третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа»
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Первой звездой встречи стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт. Вторая звезда игры — нападающий «Далласа» Джонатан Юбердо.

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Никита Кучеров (2) и Брейден Пойнт. В составе «Пантерз» — Александр Барков, Картер Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.

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