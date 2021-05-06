«Вызов был принят»: как «Рейнджерс» отомстили «Вашингтону» за драку Уилсона с Бучневичем и Панариным

Хоккеисты «Рейнджерс» спровоцировали несколько драк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном». Их действия стали ответом на неспортивное поведение нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона, который в предыдущей встрече нанёс травму Артемию Панарину и ударил кулаком в затылок Павла Бучневича. Причём лига очень мягко отреагировала на такое поведение канадца, выписав ему всего $5 тыс. штрафа. В итоге за первые пять минут матча на льду произошло шесть потасовок, что стало новым рекордом лиги. В общей сложности за стартовый период игроки обеих команд заработали 100 штрафных минут.

Второй подряд матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз» ознаменовался многочисленными драками и удалениями. Хозяева льда решили не оставлять безнаказанным поступок нападающего гостей Тома Уилсона, в предыдущей встрече грубо действовавшего против россиян Павла Бучневича и Артемия Панарина, и начали действовать с первых же секунд после стартового вбрасывания.

Не успела шайба упасть на лёд, как завязались сразу три потасовки. Все шесть участвовавших во вбрасывании нападающих бросили клюшки и начали выяснять отношения на кулаках. Судьям с трудом удалось успокоить разгорячённых хоккеистов, после чего предсказуемо последовали санкции: по пять минут штрафа получили Ник Дауд, Карл Хагелин, Гарет Хэтуэй из «Кэпиталз» и Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филипп де Джузеппе из «Рейнджерс».

Учитывая обстоятельства вчерашнего матча этих соперников, на этом противостояние завершиться не могло, ведь целью нью-йоркцев был Уилсон, лишивший их Панарина, и тем самым осложнивший задачу по выходу в плей-офф. Канадец появился на льду спустя 40 секунд после начала матча и практически сразу был атакован Бренданом Смитом. Хоккеисты почти минуту обменивались ударами, пока в драку вновь не вмешались арбитры. Форвард «Вашингтона» отделался незначительными повреждениями пальцев и получил пять минут штрафа, а защитнику было назначено пятиминутное удаление и штраф «2+10».

«Вы видели, что произошло в предыдущей игре. Я бы не хотел об этом говорить, эта тема исчерпана. Думаю, с той ситуацией стоило разобраться ещё до игры. Но этого, к сожалению, не произошло. Поэтому ответственность легла на мои плечи, и я сделал то, что должен был», — объяснил свой поступок Смит.

На три с половиной минуты на катке воцарилось спокойствие, однако на мирное продолжение встречи рассчитывать не приходилось. Участниками очередной, менее зрелищной драки стали Михаэль Раффль, Ларс Эллер, Энтони Битетто и Райан Строум. В результате был установлен своеобразный рекорд: впервые в истории НХЛ стартовые пять минут матча ознаменовались шестью драками.

До конца периода игроки заработали ещё несколько малых штрафов, а Кевин Руни и Том Уилсон получили по 10 минут за неспортивное поведение, в итоге за первый период хоккеисты обеих команд заработали 100 штрафных минут, а после очередного эпизода им попросту перестало хватать места на скамейке.

Несмотря на это, игроки «Рейнджерс» явно остались довольны собой и даже находили повод посмеяться над соперником.

Kevin Rooney really did this to Tom Wilson. 😂 pic.twitter.com/JACrzUXDcZ — Sportsnet (@Sportsnet) May 6, 2021

Что касается самого канадского нападающего, то после драки со Смитом он несколько раз выходил на лёд. Однако во втором периоде тренерский штаб «Кэпиталз» принял решение больше его не выпускать, аргументировав это тем, что Уилсон получил повреждение верхней части тела.

Оставшаяся часть матча обошлась без серьёзных столкновений, за исключением потасовки между Бучневичем и нападающим гостей Энтони Мантой. Канадец провоцировал россиянина, на что тот ответил ударом клюшкой в лицо. На лёд вновь полетели краги, противостояние рисковало перерасти в массовое, но хоккеисты вовремя оказались по разные стороны катка.

Комментируя произошедшее в матче, главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн не стал осуждать своих подопечных. Напротив, он похвалил их за сплочённость, которую они проявили в непростых условиях.

«Думаю, такие ситуации лучше всяких слов говорят о том, насколько эти ребята готовы играть и сражаться друг за друга в сложных обстоятельствах. Все мы видели, что произошло тем вечером. Никто этому не рад. Но я очень горжусь своими парнями», — цитирует Куинна ESPN.

В свою очередь, Строум отметил, что его одноклубники были разочарованы инцидентом с участием Уилсона, поэтому и приняли решение дать отпор сопернику.

«Я полагаю, что мы дали подобающий ответ на ситуацию, в которой с нашим звёздным игроком позволили себе обращаться таким образом. Я горжусь ребятами. Это многое о них говорит», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Масла в огонь подлило и решение Департамента безопасности хоккеистов назначить Уилсону лишь денежный штраф в размере $5 тыс. за удар оказавшегося на льду Бучневича. Грубые действия против Панарина, которые могли обернуться трагедией, остались безнаказанными. Именно поэтому многие поддержали нью-йоркцев, несмотря на неспортивное поведение.

«Вызов был принят. «Рейнджерс», которым не хватает крупных ребят и службы безопасности, сплотились в ответном матче против «Кэпиталз», чтобы защитить как свою павшую звезду, выбывшую до конца сезона из-за травмы нижней части тела в результате инцидента, так и самих себя. На первой секунде произошла драка стенка на стенку, в которой Кевин Руни дрался с Даудом, Блэквелл – с Хагелином, а Ди Джузеппе сцепился с Хэтуэйем. Это был тройной аперитив перед подачей основного блюда, холодной закуски из мести в исполнении Смита», — написал обозреватель Ларри Брукс.

Получившему травму Панарину оставалось поддерживать свою команду виртуально. После окончания матча, завершившегося победой «Кэпиталз» со счётом 4:2, он опубликовал на своей странице в Instagram логотип «Рейнджерс». Стоит отметить, что из-за этого поражения нью-йоркская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

Интересно, что поведение Уилсона раскритиковали не только эксперты и болельщики, но и бывшие хоккеисты, славившиеся своей жёсткой игрой. Так, один из лучших тафгаев в истории НХЛ Жорж Ларак в преддверии второго матча предложил команде Куинна свои услуги.

«Эй, «Рейнджерс», подпишите со мной контракт на одну игру для сегодняшнего матча, и я разберусь с Уилсоном», — пошутил Ларак.