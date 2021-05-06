«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Орлов отдал три результативных паса

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Орлов отдал три результативных паса
  • © Reuters

Встреча, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» хет-триком отметился Ти Джей Оши. Ещё один раз отметился Ник Дауд. У «Рейнджерс» забрасывали Алекси Лафренье и Морган Бэррон. 

Защитник гостей Дмитрий Орлов записал на свой счёт три голевые передачи. Российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов участия в матче не принимали.

Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 31 бросок из 34. Форварды Виталий Кравцов и Павел Бучневич очков не набирали. Артемий Панарин пропускал матч из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона НХЛ из-за травмы.

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