«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Орлов отдал три результативных паса

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» хет-триком отметился Ти Джей Оши. Ещё один раз отметился Ник Дауд. У «Рейнджерс» забрасывали Алекси Лафренье и Морган Бэррон.

Защитник гостей Дмитрий Орлов записал на свой счёт три голевые передачи. Российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов участия в матче не принимали.

Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 31 бросок из 34. Форварды Виталий Кравцов и Павел Бучневич очков не набирали. Артемий Панарин пропускал матч из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона НХЛ из-за травмы.