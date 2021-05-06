Игроки «Вашингтона» и «Рейнджерс» устроили массовую драку на первой минуте матча НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начался с массовой драки на площадке.

Сразу же после стартового вбрасывания игроки обеих команд устроили массовую потасовку. В результате инцидента, у «Вашингтона» пятиминутные удаления получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй, а у «Рейнджерс» — Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе.

a brawling opening puck drop pic.twitter.com/U1vmMz5hgC — NBCSports Washington (@NBCSWashington) May 5, 2021

Затем, как только форвард «Кэпиталз» Том Уилсон впервые появился на льду, он сразу же столкнулся с Бренданом Смитом. Уилсон не сумел продолжить поединок.

Во вчерашнем матче между этими командами Уилсон вначале набросился на российского форварда соперников Павла Бучневича, а затем опрокинул на лёд лидера хозяев, Артемия Панарина. Российский хоккеист до падения потерял шлем и получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона.

Суммарно за первые 4 минуты 14 секунд игры было проведено шесть различных боёв. Впервые в истории НХЛ в стартовые пять минут поединка произошло столько потасовок.

Суммарно команды набрали за первый период 100 минут штрафа: «Рейнджерс» — 56, а «Кэпиталз» — 44.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Орлов отдал три результативных паса.