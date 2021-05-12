Возвращение после травмы и антирекорд по голам: как Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин провёл первый полноценный матч после травмы бедра. «Кэпиталз» дома вырвали победу у «Бостона», но российский нападающий не совершил ни одного результативного действия. Форвард впервые в заокеанской карьере не смог забросить 30 шайб в регулярном чемпионате и остался на шестом месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Однако Овечкин заверил, что больше не испытывает проблем со здоровьем и готов к розыгрышу Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» завершили регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге домашней встречей с «Бостон Брюинз» (2:1). Александр Овечкин впервые за долгое время принял полноценное участие в игре, однако результативными действиями не отметился. В итоге нападающий провёл статистически худший сезон в НХЛ за все 16 лет своего выступления за океаном и пока не смог подняться на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.

Встреча с «Бостоном» была для «Вашингтона» своеобразной разминкой перед Кубком Стэнли — две команды скоро сойдутся в первом раунде плей-офф. Но к окончанию сезона «Кэпиталз» подходили с серьёзными кадровыми проблемами: из-за несоблюдения COVID-протокола не могли сыграть Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, а в списке травмированных, кроме Овечкина, ещё недавно присутствовали Джон Карлсон, Никлас Бекстрём и Ти-Джей Оши.

Перед заключительной игрой регулярки Овечкин пропустил семь из восьми последних матчей из-за повреждения, полученного 22 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». Его предыдущее появление на льду состоялось 3 мая и получилось неприметным — россиянин провёл одну смену длительностью 39 секунд и отправился в раздевалку. Но перед приездом «Бостона» капитан «Вашингтона» провёл полную тренировку, и болельщики могли надеяться на то, что он всё-таки выйдет на лёд.

Для Овечкина это был идеальный момент, чтобы вернуться в строй. Ему нужно было получить игровую практику перед заключительной частью сезона, а заодно приглядеться к грядущему сопернику по Кубку Стэнли. Правда, в «Брюинз» решили не раскрывать карты и дали отдохнуть своим лидерам, привезя в столицу США второй состав. Это обстоятельство могло посодействовать Овечкину в том, чтобы наконец сравняться с Марселем Дионном в списке лучших снайперов НХЛ. Для этого нападающему достаточно было забросить одну шайбу.

Матч с «Брюинз» Овечкин начал очень активно. Он раздавал силовые приёмы, бросал по чужим воротам и выходил на лёд в большинстве. Однако россиянин так и не принёс ощутимой пользы своей команде. Без его непосредственного участия соперники обменялись голами во втором периоде, а за три секунды до конца основного времени Михаэль Раффль принёс победу «Вашингтону» отчаянным броском с острого угла. Овечкин провёл на льду 19 минут и нанёс четыре броска в створ. Его возвращение после травмы состоялось, но не было таким ярким, как хотелось бы болельщикам.

Эта игра стала четвёртой подряд, в которой российский нападающий остался без результативных действий. В последний раз он набирал очки ещё 17 апреля во встрече с «Филадельфия Флайерз». Овечкин закончил регулярный чемпионат с 24 голами и 18 передачами в 45 играх. Эти цифры стали для него худшими за всю карьеру в НХЛ. Отчасти неважную статистику можно списать на сокращённый из-за коронавируса сезон и травмы, но даже в 2013 году, когда из-за локаута была отменена почти половина игр, Овечкин записал себе в актив 32 гола и 24 паса в 48 матчах.

Помимо того, что Овечкин пока не смог забросить свою 731-ю шайбу, он упустил шанс побить один из самых невероятных рекордов НХЛ. Он был нацелен на то, чтобы провести 16-й подряд сезон с 30 голами в регулярном чемпионате. Удерживать эту планку на протяжении 15 лет, кроме Овечкина, могли только Яромир Ягр и Майк Гартнер. Но травма и долгое восстановление после неё не позволили россиянину превзойти это достижение.

Однако сам хоккеист после матча с «Бостоном» не был расстроен из-за упущенных возможностей. Он заверил болельщиков, что больше не чувствует боли и полностью готов играть в Кубке Стэнли.

«Я чувствую себя прекрасно. Тренеры, весь персонал замечательно поработали. Это была битва за то, чтобы вернуться в игру. Я пытался сыграть в Нью-Йорке, но вышел на лёд и не почувствовал себя полностью здоровым. Понятно, что мы не хотели рисковать. Было разумно, что я снова покинул игру. Мы разговаривали с тренерами, все они говорили, что я должен быть здоров на 100%. Прямо сейчас я не чувствую никакой боли. Я чувствую себя комфортно, а это самое главное. В это время года нужно быть умным, думая о будущем, а не только о своей статистике в регулярном чемпионате», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует для «Вашингтона» 15 мая. Первые две игры и, возможно, пятая и седьмая пройдут на льду «Кэпиталз». Для команд это будет первая встреча в плей-офф с 2012 года, когда победу в семиматчевой серии отпраздновал столичный коллектив. Овечкин отметил, что ждёт ожесточённого противостояния, и возвращение на лёд под конец регулярки должно ему помочь.

«Неважно, с кем ты будешь играть в плей-офф. Очевидно, что нас ждёт большая битва. Две хорошие команды зарубятся друг против друга. Будет интересная серия, и я думаю, обе команды дождаться не могут, когда же она стартует. Регулярный сезон закончился, и пришла пора сыграть в крутой хоккей. Мне было нужно провести один-два матча до старта плей-офф. Когда смотришь хоккей из ложи прессы, возникает странное чувство. Ты вроде бы мыслями в игре, но сам не можешь выйти на лёд, чтобы помочь команде. Слава богу, мы всё сделали умно, чтобы не торопиться и вернуться в игру в правильный момент. Сейчас — самое важное время, когда ты должен быть абсолютно здоров», — добавил хоккеист.