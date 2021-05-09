Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба.

Как сообщает ESPN, Овечкин стал инвестором команды «Вашингтон Спирит», выступающей в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Российский хоккеист рассказал, то на это решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всём мире. Мы с женой любим смотреть и ходить на футбол и бейсбол. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе», — добавил Овечкин.

«Вашингтон Спирит» основан в 2012 году. Лучшим результатом команды является второе место в сезоне-2016.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» оценил сроки возвращения Овечкина на лёд.