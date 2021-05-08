Тренер «Вашингтона» оценил сроки возвращения Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказал мнение о возможных сроках возвращения на лёд форварда и капитана команды Александра Овечкина.

«Если бы Алекс был на 100% здоров и готов играть, я бы не препятствовал его участию в матче. Сейчас выбор такой: либо игрок здоров на 100%, либо не на 100% и находится в двух, трёх, четырёх днях до начала плей-офф. Вот тут ты и начинаешь взвешивать. Я не говорю, что он не сыграет с «Бостоном» 12 мая. На данный момент мне это неизвестно. Мы будем идти постепенно. Не думаю, что ему нужно много времени на разогрев. Он уже на льду. Ребята, которые набирают очки, хотят почувствовать шайбу. Так что в случае с Овечкиным дело будет не в наборе формы», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Овечкин получил травму 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего сыграл лишь в одной встрече — провёл на льду 39 секунд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», прошедшем 4 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в карьере пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ.