Тренер «Вашингтона» оценил сроки возвращения Овечкина

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказал мнение о возможных сроках возвращения на лёд форварда и капитана команды Александра Овечкина.
Тренер «Вашингтона» оценил сроки возвращения Овечкина
  • Reuters
  • © Winslow Townson-USA TODAY Sports

«Если бы Алекс был на 100% здоров и готов играть, я бы не препятствовал его участию в матче. Сейчас выбор такой: либо игрок здоров на 100%, либо не на 100% и находится в двух, трёх, четырёх днях до начала плей-офф. Вот тут ты и начинаешь взвешивать. Я не говорю, что он не сыграет с «Бостоном» 12 мая. На данный момент мне это неизвестно. Мы будем идти постепенно. Не думаю, что ему нужно много времени на разогрев. Он уже на льду. Ребята, которые набирают очки, хотят почувствовать шайбу. Так что в случае с Овечкиным дело будет не в наборе формы», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Овечкин получил травму 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего сыграл лишь в одной встрече — провёл на льду 39 секунд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», прошедшем 4 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в карьере пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить