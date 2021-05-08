Овечкин впервые в карьере пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ

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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Овечкин впервые в карьере пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, слова которого приводит обозреватель The Washington Post Саманта Пелл в своём Twitter.

Для 35-летнего Овечкина предстоящая игра станет уже 11-й пропущенной в нынешнем сезоне, что является антирекордом в его карьере. За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 40 матчей.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграет за сборную России на ЧМ-2021.

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