Овечкин впервые в карьере пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ
- Reuters
Об этом сообщил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, слова которого приводит обозреватель The Washington Post Саманта Пелл в своём Twitter.
Для 35-летнего Овечкина предстоящая игра станет уже 11-й пропущенной в нынешнем сезоне, что является антирекордом в его карьере. За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 40 матчей.
Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграет за сборную России на ЧМ-2021.