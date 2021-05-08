Источник: вратарь «Рейнджерс» Георгиев сыграет за сборную России на ЧМ-2021

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной России по хоккею на чемпионате мира-2021.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Георгиев согласился сыграть за сборную России, поскольку клуб из Нью-Йорка не попал в плей-офф. Основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сможет сыграть на турнире из-за травмы паха.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Георгиев принял участие в 19 матчах, добыл восемь побед и пропустил 44 шайбы.

Чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.

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