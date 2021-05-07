Ротенберг высказался о возможном пропуске Шестёркиным ЧМ в Латвии

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал информацию о возможном пропуске голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным предстоящего чемпионата мира в Латвии.

«Пока нет никакой официальной информации по Шестёркину, но мы на связи. Да, есть информация, что медицинский штаб «Рейнджерс» обнаружил у него рецидив травмы, но все вопросы будут решаться после заключительного матча регулярного чемпионата. Тогда будет проведено обследование и пройдут так называемые собрания с игроками, после этого мы получим официальную информацию о Шестёркине. Мы с ним только что разговаривали, решение о допуске игрока на чемпионат мира принимает клуб, с которым у него контракт, поэтому в данной ситуации этот вопрос решают «Рейнджерс», а не сам игрок», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Она отметил, что сам Шестёркин хочет выступить на чемпионате мира и всегда готов играть за сборную.

«В то же время мы работаем уже и с другими вратарями, чьи фамилии пока назвать не могу. После окончания регулярного чемпионата НХЛ мы объявим фамилии игроков, которые будут вызваны в сборную России и с которыми уже достигнуты договорённости о приезде», — добавил Ротенберг.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, два из который отыграл на ноль при общем показателе отражённых бросков в 91,7%.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Соперниками сборной России по группе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Ранее появилась информация, что Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы.