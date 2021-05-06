СМИ: Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира в Латвии из-за травмы.
СМИ: Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», Шестёркин усугубил травму паха и не сможет помочь национальной команде.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, два их который отыграл на ноль при общем показателе отражённых бросков в 91,8%.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Соперниками сборной России по группе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв получил травму и не сыграет на ЧМ-2021 в Риге.

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