Овечкин оценил свою игру с «Бостоном» 

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Это была битва против моей травмы», — приводит слова россиянина сайт НХЛ.

Он отметил, что сейчас ощущает, что находится в комфортном состоянии, готов играть на 100% и не чувствует боль.

«В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном чемпионате», — добавил Овечкин.

Овечкин пропустил из-за травмы семь из девяти последних матчей.

«Вашингтон» завершил регулярный сезон на втором месте Восточного дивизиона НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил личный антирекорд по числу голов за сезон в НХЛ.