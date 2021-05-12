Овечкин оценил свою игру с «Бостоном» 

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Овечкин оценил свою игру с «Бостоном» 
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

«Чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Это была битва против моей травмы», — приводит слова россиянина сайт НХЛ.

Он отметил, что сейчас ощущает, что находится в комфортном состоянии, готов играть на 100% и не чувствует боль. 

«В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном чемпионате», — добавил Овечкин.

Овечкин пропустил из-за травмы семь из девяти последних матчей.

«Вашингтон» завершил регулярный сезон на втором месте Восточного дивизиона НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил личный антирекорд по числу голов за сезон в НХЛ.

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