Овечкин может вернуться на лёд в матче НХЛ с «Бостоном»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт не исключил возможность участия форварда и капитана команды Александра Овечкина в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз».

«Для игрока, пропустившего некоторое время, важна практика. Для игрока, который много играет с шайбой и часто бросает, важны повторения. Но, повторюсь, этого нельзя делать, если игрок не готов на 100%. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся. Мы оцениваем его состояние после того, как он уходит со льда, делаем это и сегодня. Но мы также не будем удерживать игрока, готового на 100%», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Овечкин получил травму 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего сыграл лишь в одной встрече — провёл на льду 39 секунд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», прошедшем 4 мая.

Матч «Вашингтон» — «Бостон» состоится 12 мая. Начало — в 02:00 мск.

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