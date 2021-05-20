Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на партнёров после проигрыша «Бостону»

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.

Таким образом, «Брюинз» вышел вперёд в серии — 2:1.

Отметим, что после игры Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на игроков «Кэпиталз».

Видео эпизода можно посмотреть на странице «Хоккей без зрителей» в Twitter.

Следующий матч команд пройдёт 22 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.