Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на партнёров после проигрыша «Бостону»
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Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.
Таким образом, «Брюинз» вышел вперёд в серии — 2:1.
Отметим, что после игры Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на игроков «Кэпиталз».
Видео эпизода можно посмотреть на странице «Хоккей без зрителей» в Twitter.
Следующий матч команд пройдёт 22 мая в Бостоне.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.