«Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе «Вашингтона» — Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, его соотечественник и партнёр по команде Дмитрий Орлов — одной.

Таким образом, «Брюинз» сравнял счёт в серии — 1:1.

Следующая игра команд пройдёт 20 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.