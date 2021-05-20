«Виннипег» разгромил «Эдмонтон» в первом матче плей-офф НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. В составе «Эдмонтона» — Ессе Пульюярви.

Таким образом, «Джетс» вышел вперёд в серии — 1:0.

Следующая игра команд пройдёт 22 мая в Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ и укрепить лидерство в серии.

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