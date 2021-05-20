«Виннипег» разгромил «Эдмонтон» в первом матче плей-офф НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. В составе «Эдмонтона» — Ессе Пульюярви.
Таким образом, «Джетс» вышел вперёд в серии — 1:0.
Следующая игра команд пройдёт 22 мая в Эдмонтоне.
Ранее сообщалось, что передача Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ и укрепить лидерство в серии.