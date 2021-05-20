«Каролина» разгромила «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ и укрепила лидерство в серии

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (2) и Уоррен Фёгеле.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Таким образом, «Каролина» укрепила лидерство в серии — 2:0.

Следующая игра команд пройдёт 22 мая в Нэшвилле.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ.

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