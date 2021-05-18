Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (2), Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. В составе «Нэшвилла» — Филип Форсберг и Эрик Хаула.
Следующая игра в серии пройдёт 20 мая в Роли.
Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.