Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (2), Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. В составе «Нэшвилла» — Филип Форсберг и Эрик Хаула.

Следующая игра в серии пройдёт 20 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить