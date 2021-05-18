Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (2), Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. В составе «Нэшвилла» — Филип Форсберг и Эрик Хаула.

Следующая игра в серии пройдёт 20 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.