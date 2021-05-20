«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ и укрепил лидерство в серии

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (2), Натан Маккиннон (3) и Брэндон Саад. В составе «Сент-Луиса» — Самуэль Бле, Брэйден Шенн и Майк Хоффман.

Таким образом, «Эвеланш» укрепил лидерство в серии — 2:0.

Следующая игра команд пройдёт 22 мая в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения «Колорадо» в первом матче плей-офф НХЛ.

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