Передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения «Колорадо» в первом матче плей-офф НХЛ
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- © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон (2) и Габриэль Ландеског. В составе «Сент-Луиса» — Джордан Кайру.
Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
Следующая игра в серии пройдёт 20 мая в Роли.
Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.