Передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения «Колорадо» в первом матче плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон (2) и Габриэль Ландеског. В составе «Сент-Луиса» — Джордан Кайру.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Следующая игра в серии пройдёт 20 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.