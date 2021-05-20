Овечкин догнал Айзермана по голам за карьеру в плей-офф НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. В составе «Вашингтона» — Александр Овечкин и Ник Дауд.
Таким образом, Овечкин забросил 70-ю шайбу за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на 17-е место в истории лиги по этому показателю, повторив результат Стива Айзермана.
Отметим, что для достижения этой отметки россиянину потребовалось на 57 матчей меньше, чем канадцу, — 139 против 196.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 122 шайбы.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Вашингтон» во втором матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.