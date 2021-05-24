Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о поражении команды от «Бостон Брюинз» и вылете из плей-офф Национальной лиги — Кубка Стэнли.
Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
  • Reuters

«Весь сезон мы играли ради Кубка Стэнли. Трудно уступать, когда очевидно, что мы могли добиться большего. Это отстой», — сказал Овечкин после матча.

По мнению нападающего, «Вашингтону» не хватило удачи.

«Мы должны были играть намного лучше, но не сделали этого», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1.

Таким образом, счёт в серии стал 4:1 в пользу «Бостона».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным уступил «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли.

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