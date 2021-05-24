Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
- Reuters
«Весь сезон мы играли ради Кубка Стэнли. Трудно уступать, когда очевидно, что мы могли добиться большего. Это отстой», — сказал Овечкин после матча.
По мнению нападающего, «Вашингтону» не хватило удачи.
«Мы должны были играть намного лучше, но не сделали этого», — добавил он.
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1.
Таким образом, счёт в серии стал 4:1 в пользу «Бостона».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным уступил «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли.