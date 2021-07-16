Овечкин рассказал по поводу переговоров с «Вашингтоном» о новом контракте
- Reuters
«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживём — увидим», — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч ТВ».
При этом он не исключил, что может перейти в этом сезоне в московское «Динамо».
«Всё может быть», — добавил игрок.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а его контракт с клубом истекал по окончании минувшего сезона. В 2018 году россиянин впервые стал вместе с «Вашингтоном» победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Стэнли.
Ранее Овечкин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио.