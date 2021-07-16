Овечкин рассказал по поводу переговоров с «Вашингтоном» о новом контракте

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации с новым контрактом.
Овечкин рассказал по поводу переговоров с «Вашингтоном» о новом контракте
  • Reuters

«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживём — увидим», — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он не исключил, что может перейти в этом сезоне в московское «Динамо».

«Всё может быть», — добавил игрок.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а его контракт с клубом истекал по окончании минувшего сезона. В 2018 году россиянин впервые стал вместе с «Вашингтоном» победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить