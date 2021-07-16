Овечкин рассказал по поводу переговоров с «Вашингтоном» о новом контракте

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации с новым контрактом.

«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживём — увидим», — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он не исключил, что может перейти в этом сезоне в московское «Динамо».

«Всё может быть», — добавил игрок.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а его контракт с клубом истекал по окончании минувшего сезона. В 2018 году россиянин впервые стал вместе с «Вашингтоном» победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио.