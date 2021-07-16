Овечкин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио

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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к российским спортсменам перед стартом летних Олимпийских игр в Токио.
Овечкин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио
  • Reuters

«Желаю побед, без травм представить нашу страну на высшем уровне», — сказал Овечкин телеканалу «Матч ТВ».

При этом он признался, что сам не собирается посетить Игры в качестве зрителя, так как просто так в Японию сейчас не попасть. Кроме того, Овечкин ответил на вопрос по поводу участия игроков НХЛ в зимней Олимпиаде в Пекине.

«На эту тему не заглядываю вперёд, только начинаю подготовительный период к сезону, что будет — то будет. Надеюсь, мы полетим», — добавил Овечкин.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее в ФТР объяснили отсутствие Веры Звонарёвой в заявке на Олимпиаду в Токио.

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