В ФТР объяснили отсутствие Звонарёвой в заявке на Олимпиаду в Токио

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал отсутствие Веры Звонарёвой в заявке на летние Олимпийские игры в Токио.

«Звонарёва после Уимблдона сделала обследование, которое показало, что она не готова выступать. Вера приняла решение, что нет смысла играть. Здоровье должно быть дороже», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

По словам вице-президента ФТР, второй женской пары у сборной России по теннису на Олимпийских играх не будет.

«С одной стороны, Россия имеет одну пару. С другой — она одна из сильнейших в мире на сегодняшний момент», — сказал он.

Также Селиваненко сообщил, что заявки на микст будут делаться в Токио.

«Если Елена будет играть микст, то она выступит в трёх турнирах одновременно. Насколько я понимаю, Веснина рвётся в бой и уверена, что у неё хватит сил», — сказал он.

На Олимпийских играх Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. В одиночном турнире, помимо Весниной и Кудерметовой, примут участие Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио.