Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио

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Международная федерация тенниса (ITF) представила заявку сборной России по теннису на летние Олимпийские игры в Токио.
Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио
  • globallookpress.com

В обновлённом 15 июля заявочном листе российской национальной команды произошёл ряд изменений. После снятия Дарьи Касаткиной с Игр её место в одиночной сетке турнир займёт Елена Веснина, которая прежде была заявлена только на парный разряд. При этом в паре с Весниной сыграет Вероника Кудерметова, а не Вера Звонарёва, как планировалось ранее. Таким образом, Анастасия Павлюченкова не будет выступать в парном турнире.

В итоге полная заявка сборной России выглядит следующим образом:

— мужской одиночный разряд: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов;

— женский одиночный разряд: Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина;

— мужской парный разряд: Карацев — Медведев, Хачанов — Рублёв;

— женский парный разряд: Кудерметова — Веснина.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. 

Ранее сообщалось, что Кузнецова исключила возможность выступления на Олимпиаде.

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