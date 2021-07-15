Теннисистка Кузнецова исключила возможность выступления на Олимпиаде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова исключила возможность своего выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

«Очень много вопросов про Олимпийские игры. Я не еду, так как травмы мне не позволяют играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — написала Кузнецова в своём Instagram.

В начале июля появилась информация, что Дарья Касаткина может пропустить Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, из-за травмы. В таком случае её место должна занять следующая по рейтингу россиянка, которой является Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске.