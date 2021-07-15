Теннисистка Кузнецова исключила возможность выступления на Олимпиаде

Короткая ссылка
Российская теннисистка Светлана Кузнецова исключила возможность своего выступления на летних Олимпийских играх в Токио.
Теннисистка Кузнецова исключила возможность выступления на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Очень много вопросов про Олимпийские игры. Я не еду, так как травмы мне не позволяют играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — написала Кузнецова в своём Instagram.

В начале июля появилась информация, что Дарья Касаткина может пропустить Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, из-за травмы. В таком случае её место должна занять следующая по рейтингу россиянка, которой является Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить