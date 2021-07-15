Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске

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Анастасия Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису на сборе национальной команды в Южно-Сахалинске, проходящем в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.
Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске
  • © REUTERS / BENOIT TESSIER

Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что в расположение сборной пока не прибыл вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Роджер Федерер из-за травмы пропустит Олимпиаду в Токио.

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