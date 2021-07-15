Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске
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Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что в расположение сборной пока не прибыл вторая ракетка мира Даниил Медведев.
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее стало известно, что Роджер Федерер из-за травмы пропустит Олимпиаду в Токио.